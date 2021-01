Covid, stasera il cdm per i nuovi criteri delle zone. Le ipotesi

6/12 ©Ansa

Boccia ha sottolineato che gli interventi fatti a Natale "hanno evitato che ci fosse in Italia il liberi tutti". La revisione della soglia del Rt (con 1 in zona arancione e con 1,25 in zona rossa, ndr) "è stata condivisa da tutte le regioni - ha aggiunto il ministro - perché tutti condividiamo la necessità di far scattare immediatamente le misure più restrittive quando si va oltre l’1"

Covid, in Italia 118mila vaccinati: a che punto sono le singole regioni. I DATI