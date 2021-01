4/18 ©Ansa

Tornando all’anno in corso, invece è ancora scontro sul rientro tra i banchi dopo le vacanze natalizie. La didattica in presenza al 50% nelle scuole deve ripartire dal 7 gennaio avrebbe detto il premier Giuseppe Conte, nel corso del vertice con i capidelegazione della maggioranza, il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e membri del Cts. La riunione era stata convocata per fare un punto sull'emergenza Covid in vista della scadenza delle misure restrittive messe in campo per le festività

Covid e scuola, aule riaperte il 7 gennaio, intesa governo-enti locali