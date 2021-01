Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie del 6 gennaio

Festività con le massime restrizioni in tutto il Paese. Dal 7 gennaio si parte con le nuove disposizioni sulle limitazioni regione per regione decise dal governo. Ieri calo delle terapie intensive, ma aumentano i ricoveri ordinari. l tasso positivi/test scende all'11,4%. Sono in arrivo in Italia le altre 470mila dosi del vaccino della Pfizer Biontech