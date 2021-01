Covid, Arcuri: programma prevede 5,9 milioni vaccinati per fine marzo

Il commissario straordinario, a quanto si apprende, ha parlato del piano di somministrazione durante il vertice governo-Regioni: ha detto che ad aprile i vaccinati saranno 13,7 milioni, 21,5 milioni entro fine maggio e si può completare la vaccinazione volontaria entro agosto. Ha aggiunto che invierà da subito 1.500 operatori tra medici e infermieri, a integrazione dei 3.800 già operativi nelle regioni. Speranza: “In atto accelerazione necessaria nella campagna vaccinale” Condividi:

Il programma per la somministrazione del vaccino contro il Covid-19 prevede 5,9 milioni di vaccinati entro fine marzo, 13,7 ad aprile, 21,5 milioni entro fine maggio e si può completare la vaccinazione volontaria entro agosto. A dirlo, a quanto si apprende, è stato il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri, durante il vertice governo-Regioni (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - OK DELL'EMA AL VACCINO MODERNA).

Arcuri invierà altri 1.500 operatori tra medici e infermieri approfondimento Covid-19, il vaccino in Italia e nel mondo: DATI E GRAFICI Nel corso della riunione, Arcuri ha anche spiegato che per la somministrazione del vaccino Pfizer (modello Freeze) invierà da subito 1.500 operatori tra medici e infermieri, a integrazione dei 3.800 già operativi nelle singole regioni. La suddivisione sarà in base alla popolazione. Il commissario ha garantito che entro il 7 gennaio sarà comunicato l'elenco del personale individuato per regione alle Agenzie per il lavoro (sono 5 divise per aree territoriali, in base al numero di popolazione) e a partire dal 20 i primi candidati saranno disponibili.

La somministrazione degli altri vaccini approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe Per quanto riguarda la somministrazione dei vaccini Moderna e Johnson&johnson (modello cold), secondo quanto è emerso, Arcuri ha fatto sapere che il fabbisogno di personale sarà tutto coperto dagli arrivi forniti dalla struttura del commissario. Non sono stati selezionati medici e infermieri già in servizio, ma quelli in quiescenza e i laureati non ancora occupati. Nei limiti, ha aggiunto Arcuri, si eviteranno eccessive mobilità tra regioni per il personale. Secondo quanto previsto dal Piano, il personale - anche quello messo a disposizione per il supporto in questa fase, che riguarda le somministrazioni ai sanitari - è comunque previsto per la vaccinazione di massa.