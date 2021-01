Vaccini, Speranza: "Paese pronto a un'accelerazione"

"Ora è in atto quell'accelerazione nella campagna vaccinale necessaria. La grande maggioranza delle regioni ha raggiunto percentuali rilevanti. Il Paese è pronto". A dirlo è il Ministro della Salute, Roberto Speranza, durante l'incontro con le Regioni per un confronto sulla pandemia in corso ( LIVEBLOG - SPECIALE VACCINO - I NUMER I)

"Siamo secondi per numero di vaccinazioni in Europa, dietro solo alla Germania - prosegue Speranza - e abbiamo tutte le capacità per accelerare. Il Piano sarà incrementato man mano che Ema autorizzerà gli altri vaccini. Sono stati fatti degli sforzi straordinari - conclude il Ministro - da parte di tutte le regioni per mettere a regime la macchina, che vuol dire 70 mila vaccini al giorno a livello nazionale finchè non si avranno gli alti vaccini autorizzati".