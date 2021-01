Covid, il tasso di positività è stabile all’11,38%. I DATI

La percentuale di positivi sui tamponi fatti è quasi invariata rispetto al giorno precedente: è quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute del 6 gennaio. I nuovi casi sono 20.331, su 178.596 tamponi processati. In calo i ricoveri nei reparti ordinari: sono 23.174 (-221). Ci sono due pazienti in più nelle terapie intensive: in totale 2.571, con 183 nuovi ingressi. Sono 548 i morti (76.877 i decessi totali). Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 2.201.945