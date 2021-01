1/16 ©Ansa

In arrivo nuove regole per gli impianti sciistici. La riapertura non sarà più il 7 gennaio, ma è stata spostata al 18 gennaio. Per ripartire, saranno necessarie nuove indicazioni per funivie, prenotazioni e skipass

Covid, sci: ordinanza del ministro Speranza rimanda apertura degli impianti al 18 gennaio