SCUOLE CALCIO - Per quanto riguarda le scuole calcio, come stabilisce un chiarimento del governo al Dpcm del 24 ottobre, “l’attività deve essere sospesa, tuttavia, è possibile svolgere allenamenti a livello individuale in luoghi all’aperto”. Non è quindi possibile fare partite di allenamento o altre attività che possano dar luogo a contatto interpersonale ravvicinato, ma è possibile l’allenamento individuale come attività motoria (corsa, o palleggi, ad esempio)