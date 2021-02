Jane Fonda si vaccina contro il Covid e invita sui social a fare lo st

Jane Fonda: la foto su Instagram

approfondimento

Jane Fonda, ecco com'è cambiata l'icona del cinema

Jane Seymour Fonda, questo il nome all’anagrafe, è una vera e propria colonna portante nel mondo dell’intrattenimento. Parallelamente alla sua carriera inarrivabile, l’attrice si è sempre schierata in prima linea per cause sociali, battaglie per diritti civili e lotte in difesa di minoranze.

Nel corso degli ultimi mesi numerosi volti del mondo dorato di Hollywood hanno organizzato iniziative, eventi e raccolte fondi a sostegno della lotta contro il Coronavirus (LO SPECIALE - LA MAPPA - GLI AGGIORNAMENTI) in un periodo dominato dall’emergenza sanitaria che ha drasticamente rivoluzionato tutto il mondo.

Ora, Jane Fonda, classe 1937, ha deciso di mandare il proprio messaggio, infatti l’attrice ha condiviso una foto durante la sua vaccinazione invitando le persone a fare lo stesso, questo il messaggio scritto nella didascalia del post: “Oggi mi sono vaccinata! Evviva! Non fa male”.

Il post ha ottenuto più di 150.000 like.