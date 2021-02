Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

La maggior parte dei ristoranti e bar italiani ha riaperto, dal momento che molte regioni si trovano in zona gialla. Ecco alcune regole e accorgimenti che devono seguire i gestori in base alle linee guida stilate dal Comitato tecnico scientifico (Cts): un vademecum utile anche per i clienti, per riconoscere gli esercenti che operano in sicurezza. LEGGI DI PIU''