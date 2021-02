Il Centro studi Abitare Co. ha confrontato i canoni di fine 2020 con quelli chiesti a fine 2019: “Nella media nazionale la discesa è stata del -2,9%. I ribassi più importanti a Bologna (-5,3%), Milano (-4,5%) e Roma (-4,4%)”. In fondo alla classifica Palermo (-1,5%) e Verona (-1,3%). Il calo non ha toccato tutti i quartieri. Il confronto con altre città europee