Diverse le idee per rivedere lo stop all'esecuzione dei provvedimenti che il decreto al momento estende fino al 30 giugno: dal sostegno ai proprietari alla proroga per le famiglie più in difficoltà. Confedilizia: "Maggioranza si è resa conto dell'errore del prolungamento". Per le associazioni degli inquilini invece "il blocco non si tocca"