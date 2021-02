Pil, Istat: “Nel 2020 calo dell’8,8%, -2% nel quarto trimestre”

Nel 2020 il Pil italiano corretto per gli effetti di calendario è diminuito dell'8,9%, mentre per il Pil stimato sui dati trimestrali grezzi la riduzione è stata dell'8,8% (nel 2020 vi sono state 2 giornate lavorative in più rispetto al 2019). Lo rende noto l'Istat nelle prime stime sull'anno passato. Il dato è lievemente migliore delle attese del governo che nella Nota di aggiornamento al Def aveva stimato per l'anno una contrazione del 9%. Il Pil acquisito per il 2021 - quello che si otterrebbe se la variazione di tutti e 4 i trimestri dell'anno fosse zero - è positivo, pari a +2,3%