Da Milano a Roma: i quartieri più ricchi e più poveri delle città

Tra quelli delle trentotto città di cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) fornisce statistiche così precise, è il più alto. L’unico sopra i 90mila euro in Italia. Il più “povero” per contro si trova a Palermo (Cap 90122): lì i residenti hanno dichiarato in media appena 7.834 euro a testa.

Se non vedi la mappa clicca qui

Le cifre invece calano man mano che ci sposta verso la periferia. La zona più “povera” in assoluto, almeno a quanto risulta al fisco, la troviamo nella parte occidentale della capitale delimitata dal Cap 00119 che comprende anche Ostia Antica: 14.771 euro di imponibile medio pro capite, quasi cinque volte meno dei quartieri più abbienti. Discorso analogo per la periferia est (Cap 00132 e 00133) che copre le frazioni di Tor Bella Monaca e Castelverde. Qui si denunciano redditi poco sopra i 18mila euro, fino a tre volte inferiori al centro.

Milano

A Milano come a Roma, la distribuzione del reddito risulta in gran parte concentrica. Con cifre che, come detto, non hanno paragoni in nessun altra grande città del Paese. Sotto la Madonnina si va dai 94.369 euro dei contribuenti del Cap 20121 (zona Brera o giù di lì per intenderci), agli 83.767 del codice postale 20145 (Tre Torri e Porta Magenta), passando per i 74.232 dell’area che comprende Sant’Ambrogio e San Vittore (Cap 20123).