Istat: 444mila occupati persi in un anno, disoccupazione salita al 9%

I dati provvisori descrivono un nuovo peggioramento della situazione lavorativa per gli italiani. Tra chi sta scontando di più questa crisi, ci sono le donne e i lavoratori autonomi. I giovani disoccupati toccano la quota del 29,7%

Oltre 100mila lavoratori in meno in un solo mese. È quanto rileva l'Istat, che spiega che a dicembre l’occupazione è diminuita dello 0,4% rispetto al mese di novembre, per l’esattezza 101mila unità in meno. Si contano invece 444mila occupati in meno rispetto al dato di dicembre 2019, un calo dell’1,9%. Aumentano i disoccupati e gli inattivi, crollano anche gli indipendenti. Quasi un giovane su tre è disoccupato.

Calo dell'occupazione approfondimento Italia in deflazione, nel 2020 prezzi in calo dello 0,2% I dati provvisori Istat tracciano un quadro poco rassicurante. La diminuzione dell'occupazione rispetto a novembre coinvolge tutte le categorie, ma colpisce soprattutto le donne. Il calo resta generalizzato sia per i lavoratori dipendenti, sia per gli autonomi (particolarmente colpiti nel mese di dicembre) e caratterizza tutte le classi d'età. L’unica eccezione la fanno gli ultracinquantenni, fascia che ha potuto conservare il proprio posto di lavoro anche in questo periodo.

Disoccupazione al 9% approfondimento Ocse: in Italia serve attenzione a chi non ha lavoro e non lo cerca A dicembre il tasso di disoccupazione è salito al 9% (+0,2 punti). La disoccupazione giovanile tocca invece il 29,7% (+0,3 punti). I disoccupati complessivi sono 2.257.000 con un aumento di 34.000 unità su novembre e un calo di 222,000 su dicembre 2019. Un dato determinato dal diffuso utilizzo della cassa integrazione e dall'uscita dal mercato del lavoro delle persone che non hanno fiducia nella possibilità di trovare un lavoro, ma anche dal blocco dei licenziamenti. Sono invece 13.759.000 gli inattivi, che crescono di 42mila unità su novembre e di 482mila unità su dicembre 2019 (+3,6%).

Crollo del lavoro autonomo approfondimento Partite Iva, aiuti anche dalle Regioni per i liberi professionisti Crollano anche i lavoratori indipendenti. A dicembre gli occupati indipendenti sono diminuiti di 79mila unità rispetto a novembre, vale a dire la fetta più grande dei 101mila occupati in meno complessivi. Si contano invece 209mila occupati indipendenti in meno rispetto a dicembre 2019, quasi la metà dei 444mila occupati in meno totali. Su dicembre 2019 si registra anche un calo del lavoro dipendente a termine, con 393mila occupati in meno. Crescono invece i dipendenti permanenti con 158mila persone al lavoro in più rispetto a dicembre 2019. Quest'ultimo dato è legato al blocco dei licenziamenti e all'utilizzo della cassa integrazione.

Più colpite le donne approfondimento Covid e lavoro, i dati Inps: crollo delle assunzioni e boom della Cig Il mese di dicembre mostra, rispetto a novembre, una dinamica decisamente diversa tra donne e uomini con il tasso di occupazione che cala per le prime di 0,5 punti mentre cresce quello di inattività (+0,4 punti). Per gli uomini l'l'occupazione è stabile e cala l'inattività (-0,1 punti). Su base annua l'occupazione cala di 0,4 punti per gli uomini e 1,4 punti per le donne e l'inattività cresce, seppur in maniera più accentuata tra le donne (+2,0 punti contro l'aumento di +0,9 punti degli uomini).