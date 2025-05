Artigiancredito, nel 2024 deliberati 512 milioni di finanziamenti

Si è chiuso positivamente il 2024 di Artigiancredito, consorzio Fidi della piccola e media impresa, che lo scorso anno ha deliberato 512.111.754 euro di finanziamenti garantiti registrando un +5,24% sullo stesso dato del 2023: di questi ne sono stati erogati 445,7 milioni di euro (+9,81%). Nel corso del 2024 Artigiancredito ha erogato 13,2 milioni a fronte della concessione di operazioni di credito diretto, con un ritmo che non accenna a diminuire. Nell’esercizio 2024 sono state acquisite la riassicurazione e la controgaranzia del Fondo di Garanzia per 4.395 PMI per un valore di oltre 319 milioni di euro confermando Artigiancredito quale primo player tra i confidi per utilizzo del Fondo. Sono stati inoltre utilizzati i Fondi MISE per 647 operazioni per un valore di oltre 117 milioni di euro. Risultati che sono stati possibili grazie alla sinergia delle reti commerciali interne e a quelle associative CNA e Confartigianato che ha consentito di raggiungere quante più possibili PMI sul territorio italiano in special modo in Toscana ed Emilia-Romagna, ma si vedono i frutti anche dell’espansione di Artigiancredito sulla Liguria, la Calabria e la Sardegna.