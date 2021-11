2/16 ©Ansa

SVEZIA - Andersson, leader dei socialdemocratici, è già stata ministro delle Finanze nel governo di Stefan Lofven. È stata eletta con 117 voti favorevoli, 57 astenuti e 174 contrari. In base al sistema svedese, un candidato premier non ha bisogno della maggioranza favorevole: basta che non abbia quella contraria

