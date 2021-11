In un incontro a "carattere personale" in Borgogna, il presidente francese ha insignito la cancelliera tedesca della più alta onorificenza: la legion d'onore. Merkel lascerà la politica dopo la formazione del nuovo governo, attesa per dicembre

Festa d'addio nel cuore della Francia, in Borgogna, per Angela Merkel, organizzata dal presidente francese Emmanuel Macron, che l'ha accolta a Beaune e l'ha decorata con la più alta onorificenza, la Legion d'Onore. Sorridente, la cancelliera ha ringraziato il suo ospite - che è il quarto presidente con il quale ha lavorato in questi suoi anni di governo - e la folla di alcune centinaia di persone che la attendeva per applaudirla.