Angela Merkel, artista dedica una statua equestre alla cancelliera

Ritratto equestre di Marco Aurelio? No, stavolta toccad ad Angela Merkel . Una statua della politica tedesca a cavallo è stata esposta presso il Tempel Museum a Etsdorf, in Baviera. L'opera mostra la cancelliera nella sua classica posa a mani giunte, in sella ad un cavallo. La statua è un ironico omaggio alla ormai quasi ex cancelliera e rappresenta un prolungamento della mostra, attualmente in corso presso il museo, sulle tradizioni delle sculture equestri.

Realismo 3D

La scultura all'aperto è stata creata in aggiunta all'attuale mostra fotografica: "Horse and Rider" Till Briegleb, Temple Museum Etsdorf, fino al 20 dicembre 2021. L'inaugurazione ha avuto luogo l'8 ottobre scorso. La scultura a grandezza naturale è alta 2,70 metri e mostra la politica di Amburga seduta su un cavallo, vestita con il suo tipico tailleur pantalone. In contrasto con i ritratti signorili a cavallo, la Cancelliera viene raffigurata realisticamente e senza essere posizionata su alcun piedistallo. Sta in piedi su un pezzo di prato davanti al museo, rivolta a est, senza sella né briglia, nella posizione sicura della sua cavalcatura.

L'elaborata realizzazione della statua equestre da una tonnellata e mezzo non sarebbe stata possibile senza la stampa 3D. E' la prima volta in assoluto che riesce la stampa di una statua equestre realistica in calcestruzzo leggero riciclato, resa possibile dall'innovativo processo di stampa 3D di tettonica additiva GmbH. Un processo che protegge l'ambiente e le risorse.