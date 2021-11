Svezia, Magdalena Andersson è la prima premier donna del Paese

Chi è Magdalena Andersson

approfondimento

Magdalena Andersson, 54 anni, è già stata ministro delle Finanze nel governo di Stefan Lofven. La nomina è arrivata con 117 voti favorevoli, 174 contrari e 57 astenuti. I numeri non devono ingannare. Infatti, in base al sistema svedese un candidato per la carica di primo ministro non ha bisogno che i voti favorevoli siano superiori ai contrari: è sufficiente che non abbia la maggioranza del Parlamento contraria alla sua elezione.

Andersson ha anche specificato che non lascerà la sua carica neppure se ci sarà un voto contrario alla legge di bilancio proposta dalla minoranza di centro-sinistra: "Si tratta di qualcosa che posso affrontare".