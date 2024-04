Chiara Ferragni, ricavi crollati del -40%: l'azienda cerca nuovi soci per 6 milioni

Da quando l'Antitrust ha sanzionato l'influencer e la Balocco, c'è stato un esodo di collaborazioni. I danni d'immagine derivanti dallo scandalo legato al pandoro e dall'estensione dell'inchiesta non sono ancora quantificabili, ma le conseguenze economiche cominciano a farsi sentire

Chiara Ferragni avrebbe bisogno di sei milioni di euro dopo il calo dei ricavi della la società Fenice srl, che possiede il suo marchio. Per ottenere nuovi finanziamenti, l'influencer potrebbe scegliere di espandere la base azionaria con nuovi soci. I danni d’immagine legati al caso Balocco e ad altre situazioni di beneficenza contestate non sono ancora quantificabili, ma i danni economici cominciano ad essere evidenti. In passato, le aziende si contendevano la possibilità di ottenere un suo post sponsorizzato su Instagram, ma ora i ricavi si sono quasi azzerati. Inoltre, la struttura aziendale comporta costi significativi, tra cui il mantenimento dei 30 dipendenti. I consulenti che ha assunto le suggeriscono di prepararsi a perdite comprese tra uno e tre milioni di euro nei prossimi tre anni.