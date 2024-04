La trentaseienne è tornata online dopo due settimane di assenza per raccontare ai follower la sua notte veneziana per la mostra di Francesco Vezzoli "Musei delle lacrime”. Nel post, opere d'arte, sorrisi in Piazza San Marco e un abito nero con uno spacco profondo che è già stato definito il “revenge dress” dell'imprenditrice che si è da poco separata da Fedez

Chiara Ferragni è tornata a pubblicare su Instagram, il social media con cui da anni comunica quasi quotidianamente con tutti i suoi fan da anni e dal quale era assente da poco più di due settimane.

La pausa social si è interrotta martedì 16 aprile con un post che contiene gli scatti dell'imprenditrice che si è spostata a Venezia per l'apertura della nuova mostra di Francesco Vezzoli, l'artista italiano noto in tutto il mondo che le cui opere sono esposte al Museo Correr a partire dal 17 aprile.

Nell'album fotografico, dettagli delle opere d'arte, scatti nei luoghi iconici della città, scorci della suite lussuosa che ha ospitato l'imprenditrice e molte foto del suo look, il cui pezzo forte è un abito nero con uno spacco ampio e profondo che conferma le innegabili doti di fashion influencer della trentaseienne.

L'abito nero, il “revenge dress” di Ferragni Chiara Ferragni è tornata su Instagram e i suoi fan l'hanno accolta con entusiasmo sommergendo di commenti il post con le foto della sua “notte al Museo” di Venezia, una serata esclusiva organizzata nella città lagunare prima dell'apertura al pubblico di “Musei delle lacrime”, la nuova esposizione di Vezzoli al Correr visitabile dal 17 aprile al 24 novembre, in contemporanea con la Biennale di Venezia 2024.

L'imprenditrice ha pubblicato un report fotografico della sua visita al museo dando risalto al look scelto per l'evento.

Chiara Ferragni si è fatta fotografare con l'abito nero scelto per l'occasione, un black dress del brand newyorkese Mônot, marchio amato dalle star e celebre per le sue creazioni eleganti, sensuali e contemporanee.

Il vestito in questione, un modello col collo alto, le spalline sagomate e le maniche lunghe fino al gomito, reca la firma inconfondibile dello stilista libanese Eli Mizrahi che impreziosito la creazione con uno spacco largo e altissimo che mette in primo piano le gambe di chi lo indossa.

Chiara Ferragni ha abbinato all'abito un paio di slingback in pelle e, nel farsi fotografare con sorridente nella sua camera di hotel, sul balcone con vista canale e poi in Piazza San Marco, sotto il sole del tramonto, ha suscitato i commenti dei suoi ammiratori che, felici del suo ritorno in pubblico, hanno immediatamente notato come l'abito possa essere considerato la sua versione del “revenge dress”, alludendo all'iconico abito nero elegante e dallo stile seducente indossato da Lady Diana nella sua prima apparizione dopo la sua separazione dall'allora principe Carlo, nel 1994. Quel “vestito della vendetta” è diventato un simbolo della moda e della cultura pop che ritorna come metro di paragone ogni volta che un personaggio celebre attraversa una crisi personale o affronta una separazione importante. Il paragone è quanto mai calzante. Nei giorni in cui Ferragni è scomparsa dai social, suo marito Fedez è stato, invece, molto presente online con le cronache del suo viaggio negli States condito dalla sua partecipazione in qualità di visitatore al Coachella Festival. leggi anche Fedez in lacrime: "Con Chiara tre anni difficili, non abbiamo retto"

Le cronache di Fedez dagli States Chiara Ferragni ha descritto brevemente la sua visita nelle sale del Museo Correr corredando la sua esperienza con vari dettagli delle opere in mostra. Nelle Stories, dopo qualche ora, sono apparse altre immagini dell'imprenditrice in compagnia di vecchi amici, come il duo di designer di The Attico, Giorgia Tordini e Gilda Ambrosio.

Nello scatto con le due stiliste notiamo un cambio d'abito. Dopo il black dress con lo spacco, Ferragni ha optato per un abito col cappuccio luccicante per immergersi nella notte veneziana. Con loro anche il regista e produttore cinematografico Ivan Olita, che vive e lavora negli Usa.

Non una parola, dunque, da parte di Chiara Ferragni sui giorni spesi lontano da Instagram, trascorsi molto probabilmente in compagnia della famiglia, di sua madre e delle sue sorelle.

Mentre lei era in Italia, Fedez era negli Stati Uniti per un viaggio di circa due settimane tra la Florida e la California.

Il rapper, che a Miami è stato in compagnia dei figli Leone e Vittoria, ha concluso il suo viaggio a Los Angeles, città a cui è molto legato e dove è nato il suo primogenito.

Il cantante, che non ha mancato di divertire i suoi follower con le cronache delle sue giornate americane, è andato al Coachella Festival per il primo weekend di musica ed eventi. Prima di tornare a Milano nella nuova casa dove abita da quando ha ufficializzato la sua separazione da Chiara Ferragni, ha pubblicato gli scatti dei vari incontri fatti nel deserto sotto al palco Nelle sue foto vecchie conoscenze, da Demna Gvasalia, stilista di Balenciaga e Vetements, a Paris Hilton, una delle regine indiscusse dell'evento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie