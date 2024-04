Coachella 2024, i look delle star, da Megan Fox ad Alessandra Ambrosio

11/15 Immagine tratta dal profilo Instagram di FWRD

Kendall Jenner - Niente look da festival per la top model americana impegnata quest'anno a promuovere i capi di FWRD Thinking, la linea di Revolve della quale è direttrice creativa. Niente meglio per lei di un long dress borgogna con bag a mano in tinta e sandali bassi per distinguersi dal resto del pubblico. Nessun altro accessorio per rendere ancora più efficace il look



Il profilo Instagram ufficiale di FWRD