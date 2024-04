Coachella 2024, l’artista del giorno: Sabrina Carpenter

Talentuosa, preparata, perfetta sul palco, soprattutto quello di Coachella, che per tanti cantanti è un test per crescere anche artisticamente: Sabrina Carpenter è la popstar del momento, e la sua performance al festival di Indio ne conferma il talento. E proprio in occasione di questo importante appuntamento, l’artista ha pubblicato Espresso, il suo nuovo brano. Che, ovviamente, ha cantato anche nel deserto della California. Sabrina, ti aspettiamo in Europa!

No, non è un film, o un corto: è l’inizio del concerto di Sabrina Carpenter. Un’artista cresciuta prima come attrice, poi come cantautrice, che l’ha portata anche ad aprire alcuni concerti dell’amica Taylor Swift. Sì, proprio lei, cantante che la stessa Sabrina stima dal giorno zero. E pensare che la loro amicizia è nata e cresciuta come il talento di Sabrina Carpenter, che si è avvicinata a Tay Tay facendo alcune cover delle sue canzoni.

La carriera di attrice, l'amore per la musica, l'amicizia con Taylor Swift

Poi, passo dopo passo, le prime performance, gli incontri con la popstar agli eventi musicali, l’amicizia sincera e la volontà di Swift di avere accanto a sé, in alcuni concerti de The Eras Tour proprio Carpenter, che ha risposta entusiasta. E quando la si vede salire sul palco, Sabrina Carpenter sembra aver appreso molto da Swift che, al momento, è sicuramente una delle popstar più importanti al mondo. Coachella non è un palco facile, ma Carpenter è pronta. Ed è perfetta.