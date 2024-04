Coachella 2024, tutto quello che c'è da sapere sul Festival

Concerti, feste, eventi imperdibili: a Coachella tutto può succedere. Oltre alla lineup ufficiale del Festival, che quest’anno vede per la prima volta headliner Lana Del Rey, Tyler, The Creator e Doja Cat (e il ritorno speciale dei No Doubt con la sempre biondissima Gwen Stefani a 12 anni dal loro ultimo concerto insieme), sono molti e diversi gli eventi collaterali che si svolgono nella Coachella Valley. Non potete esserci? No worries, ve li raccontiamo noi - A cura di Valentina Clemente, inviata a Indio

È l’evento più atteso dell’anno , quello che dà ufficialmente il via alla stagione dei live show in tutto il mondo. Gli artisti più attesi, tutti insieme in un’unica area concerti. Tre giorni di live show, due fine settimana consecutivi. Sette palchi diversi, per non perdere neanche un istante di musica. Non solo cantanti, ma veri e propri performer, che a loro volta portano altri amici artisti, quindi alla fine si vedono più concerti rispetto a quelli previsti dal programma. Un tripudio di colori, musiche da tutto il mondo, feste e look ricercatissimi. E poi, tanti chilometri guidati, altrettanti camminati, bicchieri di fresh lemonade bevuti, bottiglie di acqua versate anche sui capelli, per rinfrescarsi un po’ dalle temperature piuttosto alte del deserto californiano. E la crema protettiva. Ma soprattutto siate pronti a tanti concerti, a cantare e ballare: il Coachella è questo e molto altro ancora. Siete pronti a scoprire il festival più atteso dell’anno?!

Quando e dove

Il Coachella Festival (o semplicemente Coachella) si svolge sempre nei due fine settimana centrali di aprile all’Emipire Polo Club di Indio, nella Coachella Valley: quest’anno dal 12 al 14 e dal 19 al 21, con lineup identiche. Ma solo sulla carta, e per un bellissimo motivo: al Festival sono tanti gli artisti non annunciati che salgono sul palco, spesso per cantare con artisti amici già presenti. Nel 2022 Doja Cat, che in quell’edizione si esibiva nella stessa fascia oraria dei Måneskin, portò sul palco Kendrick Lamar, mentre Daniel Caesar fece una versione di Peaches appositamente per il popolo di Coachella, con Justin Bieber. I Gorillaz, gruppo futuristico guidato da Damon Albarn, lo scorso anno portò Thundercat sul Main Stage del Festival, mentre Shania Twain e Lizzo sono passate a salutare (e a cantare) Harry Styles. Di momenti iconici, al Coachella, ce ne sono stati tanti. E anche l’edizione 2024 non deluderà.

Chi sono gli Headliner



Lana Del Rey – venerdì

Romantica, malinconica. A volte trasgressiva. Sicuramente una delle artiste più controverse del panorama musicale contemporaneo. Nove album in studio di cui uno, l’ultimo, “Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd”, uscito il 24 marzo 2023 in tutto il mondo. Brit Awards, MTV Europe Music Awards, Echo Awards, ma anche insignita del prestigioso Visionary Award ai Billboard Women in Music Awards 2023. Nata a New York, cresciuta a Lake Placid, una vita divisa tra Londra, la Big Apple e Los Angeles. Tifosa del Liverpool e del Celtic, non ha mai nascosto le sue origini scozzesi. Un’artista dall’universo da scoprire, e sicuramente in continuo divenire.

Tyler, The Creator – sabato

Tyler, The Creator è il nome d’arte di Tyler Okonma: nato il 6 marzo 1991 a Ladera Heights, California, è uno dei rapper più influenti nel panorama statunitense e internazionale. È anche produttore, fashion designer e proprietario di una casa discografica indipendente, la Odd Future Records. È anche il responsabile del collettivo hip-hop Odd Future Wolf Gang Kill Them All (OFWGKTA). Il suo debutto da rapper è nel novembre 2008 con il mixtape The Odd Future Tape a cui segue, il 25 dicembre 2009, Bastard. Si ipotizza che Tyler abbia pensato ai suoi primi tre album (Bastard, Wolf e Goblin) come a una trilogia, battezzata dai fan “The Wolf Trilogy”: i tre progetti discografici, infatti, raccontano una storia completa che vede protagonisti Wolf e una serie di altri alter ego secondari, tra cui Sam, Dr. TC e Tron Cat. Tyler, The Creator è famoso per i suoi alter ego: Wolf Haley, Ace (o Ace Creator), e Young Nigga, ma anche Tron Cat e uno psicologo dal nome Dr. TC.

Di questo artista si potrebbe dire molto, ma aspettiamo il suo live a Coachella per raccontarvi di più.

Doja Cat - domenica

Doja Cat è una delle artiste più interessanti del momento. Classe 1995, Amala Ratna Zandile Dlamini è una cantautrice e rapper: la sua carriera inizia nel 2013 e, grazie ad alcune hit diventate virali su TikTok, si è fatta conoscere al grande pubblico. Nata a Tarzana, nella San Fernando Valley, Doja Cat ha ricevuto il suo primo Grammy per Best Pop Duo con il brano Kiss Me More, cantato con SZA: per la prima volta nella storia il riconoscimento è stato conferito a un duo di donne afroamericane, nonché il primo per entrambe le artiste. Alcuni successi di Doja Cat: Say So, Paint The Town Red, Woman, Streets e Vegas, parte della colonna sonora del film Elvis di Baz Luhrmann. Doja Cat ha già cantato a Coachella, nel 2022 (quando ha portato sul palco Kendrick Lamar)

La reunion dei No Doubt

Attesissima a Coachella la reunion dei No Doubt, a quasi 30 anni dal loro album di debutto (Tragic Kingdom è stato pubblicato il 10 ottobre 1995 – tra le hit presente l’incredibile Don’t Speak). L’ultimo concerto insieme della band formata da Gwen Stefani, Tony Kanal, Tom Dumont e Adrian Young, è stato nel 2015, per un mini tour che si è concluso il 18 settembre dello stesso anno al KAABOO Festival a Del Mar, California. Nel 2024 la sorpresa e la caption su Instagra: It’s your fault Coachella – ovvero: è colpa tua, Coachella (se siamo tornati insieme). Un’espressione ironica per raccontare il ritorno live dell’iconica band (che tutti aspettano).