Doja Cat debutta da Headliner

Ma Doja Cat ha il carisma per essere headliner a un festival come Coachella? E uno show come questo, potrà essere mai compreso in Italia? Sono le due domande che mi girano in testa dopo aver visto il live della rapper californiana nata Amala Ratna Zandile Dlamini che, pochi mesi fa, avevo visto dal vivo anche ad Anheim. In quell'occasione, alle domande di cui sopra e senza averla vista a Coachella, avrei detto un netto no. Uno show troppo americano, giochi di parole difficilmente comprensibili, slang complicati. Troppo. Dopo lo show a Coachella resto poco convinta che un concerto come questo possa piacere ai fan italiani ma mai dire mai. Doja ha scelto di non portare al Coachella le hit più note: dell'era di Woman non c'è quasi nulla.

Lo show a Coachella

Un set che inizia con Doja Cat vestita con una tuta ignifuga, mentre rappa aggressivamente su un campione del classico dei 10cc I'm Not in Love. Particolare molto importante: ha dei lunghissimi capelli biondi, in mezzo ai danzatori diventati una tribù di Yeti. Non male come inizio, ma è solo la primissima parte, che si conclude con una lotta nel fango di alcune ballerine con occhiali protettivi mentre Doja rappa il brano Wet Vagina. Non è l'unico episodio che lascia un po' interdetti durante questo show e mi chiedo se sia necessario fare questo per rivendicare la propria femminilità, indipendenza, forza nell'essere una rapper donna. Non credo.

I brani, 21 Save e ASAP Rocky

Ci sono alcuni brani tratti da Scarlet, tra cui Demons, Attention e F— the Girls (FTG), ma anche vecchi successi come Tia Tamera e Need To Know. Poi le sorprese: 21 Savage inizia a cantare N.H.I.E.; Teezo Touchdown per Masc, il nuovo singolo di Doja, e ASAP Rocky per Urrrge!!!!!!!!!!, tratto dalla deluxe edition di Scarlet, da poco pubblicata.

Canta Agora Hills in piedi su un ponte sospeso sul palco, quasi a voler interpretare una metafora della vita e, alla fine dello show, saluta il pubblico mentre alcune ballerine twerkano nel fango. Resto con i miei dubbi, un po' come quelli che mi aveva lasciato il live di Frank Ocean, l'anno scorso, sempre qui a Coachella. Sì, Doja Cat è headliner a Coachella, ha portato il suo show, e l'ha fatto bene: è un'ottima performer e l'ha dimostrato. Sul resto permangono alcuni dubbi.