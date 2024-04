Coachella 2024, Lana Del Rey headliner del primo giorno

Lana Del Rey, che headliner! Quasi due ore di concerto, Jon Batiste al pianoforte, Billie Eilish che canta "Ocean Eyes" e "Video Games" con lei, e Jack Antonoff, amico fidato, che suona per lei e con lei: Lana Del Rey si conferma un talento, fuoriclasse della musica. E Billie Eilish ne ha riconosciuto l'essenziale importanza, soprattutto per la sua carriera: "Se non ci fosse stata Lana, non ci sarebbe stata Billie Eilish", il significato di quando detto dall'artista californiana. Il racconto dell'inviata a Indio

Lana Del Rey conquista Coachella. Per la prima volta headliner al Festival di Indio, l'artista di Summertime Sadness ha realizzato uno show che ripecchia perfettamente la sua malinconia e il suo romanticismo, che solo lei può e sa interpretare. Salire su un palco come questo non è facile, la Lana ha vinto ogni scommessa, rendendo magica la prima serata all'Empire Polo Club. Tutti incantati ad ascoltare la sua voce che, in qualche momento, è stata arricchita da alcuni artisti che si sono adagiati perfettamente all'eleganza di Lana: Jon Batiste, Billie Eilish e Jack Antonoff.

L'arrivo in moto, poi Jon Batiste e Billie Eilish

Arriva in moto, capelli al vento, sorriso delicato ed emozionato: Lana Del Rey fa il suo ingresso a Coachella, per la prima volta headliner. Lana è bellissima, ed è felice, nonostante sia consapevole dell'importanza di questo live. L'avevamo già vista dl vivo a La Prima Estate, lo scorso anno, e la rivedremo a Milano, agli I-Days, a giugno. Perché di Lana non ci si stanca mai. Sul palco principale di Indio porta le sue canzoni più significative, anche alcune tratte dal suo ultimo album, Did you know there's a tunnel under Ocean Blvd. Lo show è tutto per lei, circondata da alcune ballerine che da tempo la seguono nei concerti in tutto il mondo. Solo a metà inoltrata del concerto, quando quasi tutti pensano che non ci saranno ospiti a sorpresa, arriva il primo: Jon Batiste. Wow. Lui al piano, lei adagia la sua voce alle note suonate dall'artista: che sublime sensazione, insieme sono perfetti. E lo sono anche per l'atmosfera. Sarà uno die momenti che ricorderemo anche nei prossimi anni? Sì, senza alcun dubbio. Come del resto ripenseremo al duetto con Billie Eilish.

Billie Eilish e la stima nei confronti di Lana Del Rey

Quando fu annunciata Lana Del Rey headliner Finneas, fratello di Billie Eilish scrisse sui social: "Finalmente Lana Del Rey headliner, finalmente potrà ricevere la considerazione e l'importanza che merita". E forse è proprio così. La conferma di questo pensiero è arrivata anche da Billie stessa che, dopo aver cantanto "Ocean Eyes" e "Video Games" insieme a Lana Del Rey, ha espresso la sua piena stima nei suoi confronti. Molto emozionate entrambe, anche Lana ha manifestato il suo affetto verso Billie, che ha candidamente ammesso che, senza Lana, non ci sarebbe nessuna Billie.

Perché questo live sarà da ricordare

Bello che due generazioni di artiste si supportino ma che soprattutto si riconoscano, nella loro essenza e nel loro talento. Perché di questo si parla. Poco dopo Eilish, Jack Antonoff, musicista e produttore storico di Lana Del Rey e Taylor Swift, ha suonato per Lana Del Rey, mantenendo delicatezza ed eleganza dello show. Perché questo live sarà da ricordare? Perché Lana ha catalizzato l'attenzione di tutti, senza urlare, ma con musica, eleganza ed educazione.