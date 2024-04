Coachella 2024, il racconto del primo giorno di Festival

7/23 ©Getty

La hit mondiale "(It Goes Like) Nanana", suonata anche a Coachella, ha raggiunto la vetta delle classifiche dei singoli nei Paesi Bassi, in Belgio e in Grecia ed è stata eletta la canzone internazionale dell'estate 2023. L'emozionante hit da club è contenuta nel suo attesissimo album di debutto I Hear You, in uscita a giugno per XL Recordings. L'LP contiene anche la collaborazione con Lenny Kravitz "I Believe in Love Again"