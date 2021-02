Vacciniamoci! Il divertente appello in un video-musical italiano

In attesa che la campagna vaccinale ingrani definitivamente in primavera con l'arrivo di altri milioni di dosi ( SPECIALE CORONAVIRUS SKY TG24 ), è sempre molto importante convincere il maggior numero di persone possibile a lasciare da parte le immotivate diffidenze verso i vaccini per accelerare l'uscita dal tunnel. Ha fatto la sua parte anche Lorenzo Baglioni, comico e cantautore toscano passato anche dal Festival di Sanremo (nel 2018 arrivò quarto nella sezione Nuove Proposte).

approfondimento

Ian McKellen si vaccina contro il Covid-19: "Aiuterà tutti noi"

In questo divertente video-musical con ambientazioni alla Rocky Horror Picture Show pubblicato sui suoi canali social, Baglioni si cimenta nella difficile sfida di spiegare al popolo di Facebook concetti non chiarissimi come l'immunità di gregge e il famoso “R con zero” aiutandosi con una lunga serie di citazioni musicali che, in periodo di Festival, potete divertirvi a riconoscere una per una. Un video che ha però anche valore scientifico, come suggeriscono i nomi sui titoli di coda che confermano la partecipazione di medici, statistici e giornalisti, e si conclude con un bell'invito in stampatello maiuscolo: “VACCINATI ANCHE TU QUANDO SARÀ IL TUO TURNO”. Il video rimanda al sito del Riesmann International School of Mathematics, particolarmente attiva nello studio dei modelli che prevedono l'andamento e il contenimento della pandemia al cospetto di un'importante campagna di vaccinazioni.