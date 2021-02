Invincible: il trailer della serie tv animata in arrivo

È uscito un nuovo trailer ufficiale di Invincible, la serie animata di Amazon Prime Video. E stavolta (a differenza del teaser che ci lasciava un po’ più "a bocca asciutta") di immagini anticipatore circa ciò che vedremo ce ne sono parecchie, per la gioia dei fan in trepidante attesa.



Il popolare fumetto Invincible - che ha visto le stampe dal 2003 al 2017 con 144 numeri che raccontano le gesta supereroiche di Mark Grayson - è stato creato da Robert Kirkman, il “padre putativo” di The Walking Dead.



Il creatore della mitica serie televisiva a tema zombie è anche autore di questa amatissima serie comics, un fortunato fumetto che da anni i fan si aspettano di vedere adattato allo schermo. Anche perché approdare sul piccolo schermo sembrerebbe nella sua stessa natura, non solo per l'action ai massimi livelli e la trama coinvolgente ma anche per quella paternità di cui sopra. Della serie: il fumetto del papà di The Walking Dead non può non diventare esso stesso una serie cult! E infatti proprio così già si preannuncia Invincible...