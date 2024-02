Kanye West nel disco Vultures 1 campiona cori degli ultras dell'Inter

La curva nord interista appare tra i crediti dell'ultimo album in studio pubblicato dal celebre rapper statunitense, il cui nome oggi è Ye (ma che tutti continuiamo a chiamare Kanye West...). Lo scorso week-end il musicista americano ha pubblicato la sua nuova fatica discografica, realizzata in collaborazione con Ty Dolla Sign, dove ha campionato il coro degli ultras dell’Inter usandolo in due brani: “Carnival” e “Stars”



Kanye West ha campionato i cori della “Curva Nord” dell’Inter nel nuovo album Vultures 1.

Gli ultras della Curva Nord della squadra milanese appaiono proprio tra i crediti dell'ultimo album in studio pubblicato dal celebre rapper statunitense, il cui nome oggi è Ye (ma che tutti continuiamo a chiamare Kanye West, è inultile...).

Lo scorso week-end - l’8 febbraio 2024 - il musicista americano ha pubblicato la sua nuova fatica discografica, realizzata in collaborazione con Ty Dolla Sign, dove ha campionato il coro degli ultras dell’Inter per inserirli in particolare in due brani: Carnival e Stars.

Nel primo pezzo, Carnival, i cori vengono riportati come Choir Vocals, mentre nel secondo - Stars - vengono citati come Crowd Vocals aggiunti a Federico Secondomè (autore e producer) e al cantante ZLYAH.

In fondo a questo articolo potete guardare il videoclip di Carnival, una delle due canzoni in cui compaiono i cori degli ultras nerazzurri.



West lo scorso ottobre aveva visto a Marassi la partita fra Genoa e Milan

Come ricorda in queste ore Sky Sport, il rapper statunitense lo scorso ottobre aveva visto a Marassi la partita fra Genoa e Milan. I cori dei tifosi nerazzurri a San Siro campionati come base mostrano una scelta assolutamente voluta, dato che la Curva Nord viene citata come ‘credit’ in entrambi i brani.

Per quanto riguarda l’indubbia passione calcistica di West, come il dettaglio aggiunto nel suo nuovo disco attesta, questa gli è stata trasmessa dal figlio Saint (8 anni), nato dalla precedente relazione fra il rapper e Kim Kardashian. Uno dei desideri di Kanye West e del piccolo Saint era proprio quello di assistere dal vivo a una partita di calcio in Italia, desiderio realizzato lo scorso 7 ottobre, quando sono stati ospiti d’onore a Marassi durante un Genoa-Milan.

approfondimento Kanye West: denti sostituiti con protesi in titanio?

L'influenza calcistica si sente in tutta la sua potenza

Nelle due canzoni sopraccitate si sentono le parti corali che provengono dal nostro ben noto mondo calcistico, dove con “nostro” si intende “nostrano”, nel senso che il club in questione è italiano. In Carnival, l'influenza calcistica si sente in tutta la sua potenza, così tanto che all'inizio il titolo della canzone doveva essere addirittura intitolata Hoolygans. Il coro, in inglese, apre il brano e lo chiude, in due momenti in cui non c'è accompagnamento musicale ma soltanto il suono delle voci degli ultras.

approfondimento Kanye West, il rapper si scusa in ebraico per le sue frasi antisemite

In tanti si lamentano di Kanye West per sample non autorizzati, ma non l’Inter...

Dopo l'uscita del nuovo disco di Kanye West, in molti si sono lamentati (con tanto di mezzi legali, spesso e volentieri) perché il rapper statunitense avrebbe utilizzato campionamenti non autorizzati di alcuni artisti, tra cui Dolly Parton e i Black Sabbath. Proprio riguardo questi ultimi, l’ex frontman della leggendaria band Ozzy Osbourne - il cosiddetto “padrino dell’heavy metal” - non ha affatto apprezzato l'uso di un sample non autorizzato della canzone Iron Man del suo gruppo. Il suddetto sample è un riff di chitarra che si ascolta nella canzone in cui compaiono anche i cori della Curva Nord dell'Inter: si tratta di Carnival (che potete ascoltare in fondo a questo articolo). approfondimento Kanye West rielabora Everybody dei Backstreet Boys (senza permesso)

Ozzy Osbourne contro Kanye West e Ty Dolla Sign

Il mitico Ozzy Osbourne si è scagliato contro il duo West/Ty Dolla Sign perché avrebbero utilizzato il riff di chitarra di Iron Man, brano dei Black Sabbath contenuto nell’album Paranoid del 1971. Per chi volesse verificare di persona, il campionamento in questione è disponibile al minuto 1' e 45'' della traccia Carnival. Inoltre, come notato dal magazine musicale Rockol, anche nel video sull'evento di Chicago dove il disco è stato presentato in anteprima si sente quel sample, ossia al momento 1' e 16’’. L’ex cantante dei Black Sabbath ha dichiarato: “Gli è stato negato il permesso perché è un antisemita e ha causato dolore a molti".

Di seguito potete guardare il videoclip di Carnival, una delle due canzoni in cui compaiono i cori degli ultras nerazzurri.

approfondimento Kanye West e Ty Dolls Sign, venerdì esce l'album Vultures