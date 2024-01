Kanye West: denti sostituiti con protesi in titanio?

Quando si tratta di far parlare di sé, una celebrity su tutte sa come farlo: Kanye West. L'ultima trovata? Una protesi in titanio che, a quanto pare, sostituisce i suoi veri denti. O forse li copre. Del resto scoprire la verità - se di mezzo c'è Ye - non è cosa semplice.

Kanye West e i denti, un rapporto travagliato

Mercoledì 17 gennaio, Kanye West ha postato una radiografia con zanne argentate a coprirgli i denti. Poi è stata la volta di uno screenshot col primo piano di Jaws (il villain di La spia che mi amava e Moonraker, due capitoli del James Bond anni Settanta). A spiazzare completamente, però, è stata l'ultima storia: il volto di Ye - come si fa chiamare adesso - con la bocca spalancata e, al posto dei normali denti, due protesi in titanio. Per la verità, i denti di Kanye West non erano normali neppure prima. Come da lui stesso confessato all'Ellen DeGeneres Show, nel 2010 si è fatto sostituire i denti dell'arcata inferiore con dei diamanti. "Più belli, e più da rockstar" per dirla con parole sue. La protesti in titanio è però su un altro livello. Di costo e di stranezza.