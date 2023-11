Cinema

Pierce Brosnan compie 70 anni, i suoi film più famosi. FOTO

È considerato uno degli attori più affascinanti di Hollywood: oggi, 16 maggio 2023, compie 70 anni Pierce Brosnan. Nato nel 1953 a Drogheda, in Irlanda, dal 2004 ha anche la cittadinanza Usa. Dopo aver iniziato la sua carriera in tv, è passato al cinema: l’apice del successo l’ha raggiunto interpretando il celebre 007 James Bond in 4 pellicole, ma all’attivo ha molti film famosi che gli hanno fatto guadagnare una stella sulla Walk of Fame. Da Mrs. Doubtfire a Mamma Mia! fino a Black Adam: per festeggiare il compleanno, ecco alcuni dei suoi lavori più importanti

Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre (1993). Questo film di Chris Columbus è il primo in cui recita Pierce Brosnan che ottiene un grande successo di pubblico. Racconta di come Daniel Hillard, interpetrato da Robin Williams, si finga una governante per stare vicino ai figli dopo il divorzio dalla moglie. Brosnan è Stuart Dunmeyer, nuovo fidanzato della donna. La pellicola ha vinto il Premio Oscar per il miglior trucco e due Golden Globe, tra cui miglior film commedia o musicale