007, ecco la scena da riprodurre in ogni provino per il ruolo

Ingenuamente si sarebbe portati a pensare che, per interpretare l’agente segreto più famoso della storia, sia necessaria una grande confidenza con le scene d’azione. È vero ma non basta. Un autentico James Bond deve infatti trasudare eleganza, sex appeal e furbizia, persino nei momenti apparentemente più ordinari. Lo pensano anche i produttori della saga, come Michael G. Wilson. Intervenuto a margine di un evento per i 60 anni del Bond cinematografico, tenutosi al British Film Institute di Londra, Wilson ha anticipato quale sequenza è immancabile da ricreare in un provino per diventare James Bond. Si tratta della storica scena del secondo film, quella in cui lo 007 incarnato da Sean Connery si spoglia e mette l’asciugamano, pronto per entrare in bagno, quando viene interrotto da un rumore. A quel punto (la sequenza è troppo famosa per configurarsi uno spoiler) il nostro eroe torna in camera armato e trova la ragazza sotto le lenzuola ad aspettarlo. Il perfetto James Bond a questo punto deve dimostrare tutta la sua aderenza al ruolo riproducendo tutto il magnetismo del personaggio: solo chi saprà con naturalezza affascinare la Tatiana Romanova di turno, mentre escogita con lei un piano per rubare la macchina crittografica dal consolato russo, potrà avere speranze di diventare un agente di Sua Maestà. “Questo è stato il test che usiamo. Chiunque riesca a portare quella scena è giusto per Bond. È difficile da fare", ha spiegato Wilson. Lo stesso produttore ha poi aggiunto che riprodurre alla perfezione il savoir-faire di Sean Connery potrebbe comunque non bastare se non si ha l’età giusta.