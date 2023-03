Liam Neeson: "Ecco perché dissi no a James Bond"

L'attore ha spiegato che a spingerlo a rinunciare al ruolo del mitico agente 007 fu la compagna Natasha Richardson: "Mi disse che non mi avrebbe sposato". I due hanno avuto due figli e sono stati insieme fino alla morte di lei Condividi

Ci sono pochi motivi validi per dire no a James Bond. Uno di questi, certamente, è l'amore. Dopo aver rivelato di aver rifiutato in passato il ruolo del popolare agente 007 nella saga cinematografica tratta dai romanzi di Ian Fleming, Liam Neeson ha raccontato a The Times le ragioni che furono dietro il suo gran rifiuto e che spianarono la strada a Pierce Brosnan. Ragioni che hanno un nome e un cognome, quelli di Natasha Richardson.

Il no di Natasha Richardson leggi anche 007, George Lazenby: "Liam Hemsworth folle e arrogante a sufficienza" L’attrice era all’epoca la fidanzata di Neeson e fu lei a convincerlo a rifiutare il ruolo. Come? Molto semplice: dicendogli che se lo avesse accettato, lei non lo avrebbe sposato. Colpa di quelle che Neeson, nel corso dell’intervista, ha definito le “belle ragazze che in vari Paesi entrano ed escono dal letto di Bond”.

SPOSATI FINO ALLA MORTE DI LEI leggi anche 007, Hugh Jackman è stato preso in considerazione come James Bond L’offerta arrivò sul tavolo degli agenti di Neeson all’inizio degli anni Novanta, dopo il grande successo di Schindler’s List. Ma all’epoca l’attore aveva altre priorità e in cima alla sua lista c’era certamente quella di sposare Natasha Richardson, con cui sarebbe convolato a nozze nel 1994, avrebbe avuto due figli e avrebbe diviso una parte importantissima della sua vita fino alla morte di lei in un’incidente sugli sci nel 2009.

UNA CARRIERA ACTION CONSOLIDATA vedi anche Guarda la playlist video di Sky a tema cinema Il no a James Bond non ha comunque frenato la carriera di Neeson, che si è costruito un solidissimo curriculum nel genere action. Ancora oggi, che ha 70 anni, è uno degli attori più gettonati e apprezzati nel filone. In questo senso, Neeson ha rivelato la verità sulle sue scene d’azione: “Dicono che io faccia i miei stunt, ma non è vero. Però ecco, il mucchio di dollari è molto piacevole. E io non sto certo ringiovanendo”.