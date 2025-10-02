The Kardashians, il trailer della settima stagione

È uscito il trailer della settima stagione del reality The Kardashians, che svela il ritorno di Caitlyn Jenner in visita alla famiglia Kardashian-Jenner prima della vendita della casa di famiglia, una scelta che non entusiasma Kris Jenner. Nel video compaiono anche le co-protagoniste di Kim Kardashian nella serie tv All's Fair di Ryan Murphy (che uscirà a novembre), cioè Glenn Close, Sarah Paulson e Niecy Nash-Betts. La nuova stagione segue inoltre Kim mentre testimonia contro gli uomini che l’hanno derubata a Parigi di gioielli per un valore di oltre sei milioni di dollari. The Kardashians arriverà giovedì 23 ottobre su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) con nuovi episodi in uscita ogni settimana.

Come recita la sinossi ufficiale, “le Kardashian-Jenner sono tornate, e sembra di essere tornati ai vecchi tempi! Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie si tuffano a capofitto nei drammi, nella frenesia e nel cuore. Devono rivisitare il loro passato mentre inseguono passioni che le spingono più lontano che mai. Attraverso momenti indimenticabili e sfide profondamente personali, la famiglia continua a evolversi e a ridefinire la propria eredità”. Le protagoniste sono Kris Jenner, Kourtney Kardashian Barker, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner e Kylie Jenner, che sono anche produttrici esecutive.

La famiglia Kardashian-Jenner è nota nel mondo dell’intrattenimento, della televisione, della moda e degli affari. Nel 2007 Kim Kardashian aveva raggiunto la notorietà in seguito alla diffusione di un sextape girato insieme al compagno di allora, il cantante Ray J. Nello stesso anno era iniziato il reality Al passo con i Kardashian sulla quotidianità di Kim e della sua famiglia, mentre dal 2022 le loro vicende sono approdate nel nuovo reality The Kardashians. Celebri sono anche le vicende sentimentali delle sorelle influencer: Kourtney Kardashian Barker ha sposato il batterista dei blink-182 Travis Barker, Kim Kardashian è stata sposata con il rapper Kanye West, Khloé Kardashian ha avuto una relazione con il cestista Tristan Thompson e Kylie Jenner ha avuto una relazione con il rapper Travis Scott e ora sta frequentando l’attore Timothée Chalamet.

Nella serie tv non manca Caitlyn Jenner, alla nascita William Bruce Jenner, ex campione olimpico di decathlon ai Giochi di Montréal del 1976. Nel 2015 il padre biologico di Kendall e Kylie aveva intrapreso il percorso di transizione di genere, come testimonia il documentario I Am Cait. “Da quando mio padre è transgender, la nostra relazione è migliorata”, aveva raccontato Kendall alla rivista People nel 2020. Infatti, in seguito, il genitore “poteva finalmente essere onesto con me. Ora possiamo parlare delle emozioni profonde che ha provato in quel periodo. Quando eravamo piccole, invece, non era solito parlare dei suoi sentimenti. Questo è stato un grande passo per noi”. Kendall aveva aggiunto: “Mio padre è stato ed è tuttora la mia fonte di ispirazione”. Anzi, “grazie al suo coraggio, ho imparato ad amare ciò che amo e a non vergognarmene”. Del resto, “è stato il mio modello di comportamento da sempre, dallo sport alla sua saggezza. È così coraggiosa, e io aspiro ad essere come lei un giorno”. Le aveva fatto eco la sorella Kylie: “Vederla vivere il suo vero io è stato il percorso più stimolante di tutti. È la nostra eroina”.