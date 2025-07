Sophia Hutchins, manager e amica di Caitlyn Jenner, morta in incidente

Sophia Hutchins , manager e migliore amica di Caitlyn Jenner , l’ex marito di Kris Jenner e padre delle sorelle Kendall e Kylie Jenner che nel 2015 aveva intrapreso un percorso di transizione di genere, è morta mercoledì 2 luglio in un incidente con il quad a Malibu , in California. Aveva 29 anni . Il tabloid TMZ ha riportato per primo la notizia. Secondo le prime ricostruzioni dei media americani, il quad ha colpito il paraurti di un veicolo in movimento con due passeggeri a bordo, che sono però rimasti illesi. L’impatto, invece, ha scaraventato il quad e Hutchins oltre la banchina, in un burrone profondo oltre 100 metri che si trovava vicino alla casa di Jenner. I soccorritori giunti sul posto hanno potuto soltanto constatare il decesso. Non è ancora chiaro se Jenner, 75 anni, abbia assistito all’incidente o se si trovasse in casa al momento della tragedia.

UN'ISPIRAZIONE AL COMING OUT

Come riporta Deadline, Sophie Hutchins era nata il 1º aprile 1996 a Bellevue, nello Stato di Washington, e si era laureata in Economia e Finanza alla Pepperdine University nel 2019. Era stata inoltre fondatrice e CEO dell’azienda tecnologica sanitaria LUMASOL. L’amicizia con Jenner era nata nel 2015, quando la donna aveva reso pubblica la sua transizione. Come spiega il Daily Mail, anche Hutchins era transgender e la storia di Jenner l’aveva ispirata a fare coming out. Nel 2017, Hutchins si era trasferita nella villa da 3,5 milioni di dollari di Jenner a Malibu, dove aveva assunto il ruolo di manager che prima aveva ricoperto l’ex moglie Kris Jenner. “Abbiamo così tanto in comune; vediamo il mondo in modo così simile e siamo entrambe così adatte l’una all’altra, perché ci stimoliamo a vicenda”, aveva raccontato Hutchins in un’intervista a The Hidden Truth con Jim Breslo. “Lei mi mette alla prova in tantissimi modi, mi ha permesso di crescere e penso che, poiché condividiamo così tante passioni e opinioni, sia semplicemente un’ottima coppia, una grande partnership”. In un’intervista al New York Times, poi, aveva aggiunto: “Caitlyn è come un genitore per me. L’ho detto un milione di volte. È un rapporto parentale, famigliare”. La donna era stata CEO e direttrice della Caitlyn Jenner Foundation ed era apparsa in diversi episodi del reality show I Am Cait.