Kris Jenner piange dopo la visita medica: "Mi hanno trovato un tumore"

Kris Jenner ha condiviso una notizia relativa alla sua salute: il personaggio televisivo e imprenditrice statunitense ha condiviso in lacrime i risultati di una visita medica: "Hanno trovato qualcosa”. Nel prossimo episodio della serie I Kardashian la star 68enne condividerà l’aggiornamento sulla sua salute con la famiglia.

In un'anteprima dell'episodio della prossima settimana dello show, la mamma-manager si è commossa nel raccontare al fidanzato Corey Gamble e alle figlie Kim e Khloé Kardashian e Kendall Jenner di un recente problema di salute. L’ha rivelato durante una cena, come mostra l’estratto video dell’anticipazione dell’episodio che andrà in onda la prossima settimana.



Potete guardare il video con l’estratto in cui Kris Jenner in lacrime rivela alla famiglia che le hanno trovato un piccolo tumore nella clip in fondo a questo articolo, condivisa dal canale di YouTube di Entertainment Tonight.