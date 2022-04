The Kardashians, fuori il poster ufficiale del nuovo show

Mancano due settimane e Kim, Kourtney e Khloé Kardashian e Kris, Kendall e Kylie Jenner torneranno ad occupare il proprio posto in tv, come è sempre stato fin dalla prima decade dei Duemila. The Kardashians , la nuovissima serie reality con protagonisti i membri del clan familiare più popolare della tv americana, farà debutto sul piccolo schermo a partire dal 14 aprile , data riportata anche sul poster promozionale dello show trasmesso negli States da Hulu. Le vite da favola delle amatissime donne di casa Kardashian saranno disponibili in Italia sulla piattaforma Disney+, contenuto visibile anche su Sky Q e su Now tramite la app Smart Stick.

Il nuovo corso delle Kardashian-Jenner

approfondimento

Le bellissime imprenditrici più influenti dello showbiz d'America appaiono in forma smagliante nella nuova immagine ufficiale che precede di due settimane la distribuzione delle nuove puntate. Sebbene le protagoniste abbiano dichiarato fermamente che le cose saranno completamente diverse dal passato, dai trailer e dai teaser ufficiali rilasciati in anteprima, sembra proprio che la narrazione della quotidianità della famiglia allargata Kardashian-Jenner riprenderà più o meno da dove si era interrotta, ossia da poco dopo la fine del 2020, epoca filmata nella stagione finale, la ventesima, di Keeping Up with The Kardashian, lo show trasmesso negli Usa dal network E! che ha fatto dei suoi protagonisti negli anni delle star di livello globale. Nuove dinamiche familiari e personali, nonché la scadenza dei contratti coi precedenti network televisivi, hanno spinto come è noto la matriarca-manager Kris Jenner a valutare un cambio di rotta ma non propriamente di format.

Il nuovo show sarà incentrato principalmente sulla vita delle donne della famiglia che continuerà ad essere raccontata attraverso la formula vincente che combina la facciata pubblica e il lato privato filmato più o meno senza filtri da una quasi onnipresente troupe televisiva. La narrazione, come sapranno i social addicted, non è del tutto inedita, dal momento che le protagoniste non mancano di raccontarsi da sole in tempo reale attraverso i loro social media che contano numeri di follower stratosferici.