Kim Kardashian pubblica su Instagram le prime foto con Pete Davidson

Dopo essersi lasciata alle spalle il divorzio da Kanye West, l'influencer ha condiviso gli scatti che la mostrano per la prima volta in via ufficiale con Pete Davidson

Kim Kardashian e Pete Davidson sono sbarcati ufficialmente come coppia su Instagram. Dopo settimane di gossip e silenzio, Kim Kardashian è ricomparsa sul suo profilo ufficiale, pubblicando i primi scatti che la ritraggono insieme al nuovo fidanzato, volto comico del Saturday Night Live show. Sebbene i rumors, che paventavano una possibile relazione tra i due, dilagassero su internet da settimane, mai prima d’ora la coppia si era mostrata in via ufficiale sui social.

Gli scatti scintillanti di Kim Kardashian con Pete Davidson approfondimento Kanye West ha mandato un camion di rose a Kim Kardashian Anche questa volta Kim Kardashian non si smentisce e approfitta dei primi scatti che la ritraggono con Pete Davidson per brillare e stupire. Una raccolta di fotografie che in poche ore ha collezionato oltre 6 milioni di like dai follower impazziti e che vede l’influencer osare. Le immagini la ritraggono con altissimi stivali cuissard argentati con i tacchi a spillo e una maxi pelliccia, anch’essa argentata, con frange scintillanti. Anche per questi scatti Kim Kardashian ha indossato un total look Balenciaga, brand di cui è testimonial. Al contrario della brillante influencer, Pete Davidson compare con uno stile casual e semplice, una giacca sportiva marrone e una camicia a quadri blu aperta su una t-shirt bianca lineare. Quando si dice che gli opposti si attraggono.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kim Kardashian (@kimkardashian)

Kim Kardashian, il nuovo amore dopo il divorzio approfondimento Kanye West uccide la versione in plastilina di Pete Davidson. VIDEO Tra immagini in bianco e nero e sfumate, il carosello di Kim Kardashian non presenta solamente un’influencer che ama osare. Gli scatti ritraggono i due, complici e affiatati, lontani dai classici selfie romantici, sdraiati a terra in quello che sembra un hotel, pronti a scherzare e divertirsi. Le prime immagini ufficiali del legame che unisce da qualche settimana Kim Kardashian e Pete Davidson arrivano a poco più di una settimana da quando i giudici della Corte Superiore di Los Angeles hanno sancito la separazione da Kanye West. Separazione di cui si parlerà anche nel nuovo show di due stagioni e 40 puntate firmato Kardashian, insieme al nuovo legame con Davidson. A Variety, l’influencer ha dichiarato che la serie tv racconterà “come ci siamo conosciuti, chi ha cercato chi, come è successo e tutti i dettagli che tutti vogliono sapere. Sono decisamente aperta a parlarne".