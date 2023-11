Kendall Jenner nella lista Forbes 30 Under 30. C'è anche Jenna Ortega

A differenza delle altre sorelle, tutte note almeno quanto lei per le loro carriere nel mondo della tv reality e dei social e tutte artefici di business a molti zeri – vedi Skims di Kim Kardashian e Kylie Cosmetics di Kylie Jenner - Kendall Jenner ha fatto il suo ingresso nel mondo degli affari in maniera silenziosa , evitando di associare il suo nome, la sua immagine e il cognome di famiglia, Kardashian-Jenner, alla neonata tequila 818 , brand lanciato sul mercato nei primi mesi del 2021 . La top model figlia di Kris e Bruce Jenner, volto in questa stagione di Prada, Calvin Klein e Jacquemus , ha atteso prima di trovare la sua strada nel mondo degli affari ma oggi è davvero orgogliosa del suo business della tequila, destinato a crescere e a fare bene. La ventottenne, protagonista della serie reality The Kardashians, ha ammesso davanti alle telecamere dello show di sentirsi potente nel farsi largo in un universo , quello degli alcolici, storicamente dominato dagli uomini . A Forbes ha raccontato la storia del marchio 818, nome che ha origine dal prefisso di Calabasas, la cittadina californiana dove risiede da sempre, ribadendo la necessità, per lei, di farlo crescere con un percorso indipendente dalla sua fama di personaggio pubblico. Molto presente su tutto il progetto, di recente Jenner ha iniziato anche a promuovere il prodotto con i contenuti sui social dove è seguitissima. L'obiettivo è ritagliarsi una fetta di mercato nel mondo del beverage con la tequila (sempre più consumata negli States) che piaccia ai suoi coetanei, gli appartenenti alla Generazione Z.

Tra gli altri “Under 30” Jenna Ortega a Noah Schnapp



Nella classifica Forbes 30 Under 30, Kendall Jenner si inserisce in un gruppo di giovani degni di nota, la cui personalità e il cui talento li hanno resi speciali in questa stagione, al punto da essere definiti influenti e degni di un'attenzione particolare.

La lista comprende anche molti volti noti del mondo dello spettacolo e, tra questi, i fan di Mercoledì, saranno felici di riconoscere la protagonista dello show, la ventunenne Jenna Ortega la cui carriera è lanciatissima. La star del piccolo e grande schermo quest'anno è in buona compagnia; Forbes le ha affiancato Noah Schnapp, attore di Stranger Things noto anche per il suo impegno per i diritti della comunità LGBTQIA+, e Cailee Spaeny, interprete di Priscilla Presley nel biopic di Sofia Coppola. Tra gli attori in lista figurano anche Molly Gordon, apparsa in The Bear, Rachel Sennott, che ha recitato in The Idol e il comico Matt Rife che dai social è sbarcato su Netflix.