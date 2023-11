Kim Kardashian, in arrivo la collezione Swarovski x Skims

A breve online e in store selezionati la scintillante limited edition frutto dell'incontro tra le visioni di moda della co-founder del brand di shapewear e la direttrice creativa del marchio austriaco. Capi e accessori perfetti per la stagione delle feste che sta per arrivare



Non è passata neppure una settimana dal debutto del Nipple Bra, il reggiseno con i capezzoli integrati lanciato con una provocatoria ed intelligente campagna pubblicitaria diventata subito virale, che Kim Kardashian è riapparsa sugli schermi di tutti gli smartphone del mondo, in intimo e cristalli, nello scintillante servizio fotografico di Swarovski x Skims, una collezione che comprende intimo shapewear e gioielli. Kim Kardashian e Giovanna Engelbert, rispettivamente co-founder di Skims e direttrice creativa di Swarovski, hanno unito le forze in nome del grande e comune amore per la moda per realizzare qualcosa di unico che sarà a disposizione in quantità limitate a partire dal 7 novembre.

L'incontro tra Kim Kardashian e Giovanna Engelbert Giovanna Engelbert è ossessionata dalla moda, Kim Kardashian dalla moda e dai cristalli. L'incontro tra le due protagoniste del fashion system era giusto una questione di tempo ed arriva proprio adesso, in una stagione che per Skims è a dir poco memorabile visto il debutto a molti zeri del marchio nel mondo dell'intimo maschile col lancio di Skims Mens.

In un post in cui le due creative compaiono insieme, Giovanna Battaglia Engelbert si dice assolutamente eccitata all'idea di poter finalmente svelare i dettagli di una collaborazione che l'ha impegnata a lungo col suo team di artigiani di Swarovski. Skims e Swarovski non sono molto diversi nella filosofia perché entrambi puntano ad accrescere il potere delle donne attraverso la bellezza.

Niente meglio, quindi, di un body che fascia il corpo come una seconda pelle, che splende della luce di centinaia di cristalli, per mettere al centro dell'attenzione la donna che lo indossa, in questo senso, le prime immagini della campagna firmata da Mert Alaş parla chiaro. La protagonista? Kim Kardashian, naturalmente, che non ha perso l'occasione di indossare le collane di cristalli che compongono i gioielli per il corpo ideati da Swarovski per questa collezione. leggi anche Moda, Kim Kardashian sta per lanciare Skims Mens

La collezione dal vivo anche a Milano Mentre la clientela di tutto il mondo può iniziare a registrarsi su skims.com per accedere all'acquisto delle creazioni appena le vendite saranno aperte, alcuni clienti potranno godere dell'esperienza di shopping dal vivo poiché la collezione sarà disponibile anche in un numero selezionato di store Swarovski nel mondo. Tra i fortunati, i milanesi che potranno recarsi da Rinascente in Piazza Duomo dal 7 novembre dove sarà allestito un punto vendita temporaneo.

È presto per sapere nel dettaglio cosa si potrà acquistare e a quale prezzo poiché, al momento, la signora Kardashian ha rilasciato solo una manciata di foto dalle quali, però, possiamo dedurre che la collezione è uno studiato incontro tra le iconiche silhouette di Skims e gli ultra glamour gioielli di cristalli del brand austriaco. Ci sono reggiseni e slip (alcuni dall'attitude sportiva, con gli elastici decorati con cristalli), guaine, body di tutte le fogge e gioielli incredibili che decorano il collo, la vita, il busto, che scendono sui fianchi come corazze di luce. E poi net dress trasparenti e luccicanti da perdere la testa.

Il mondo ha bisogno di una dose extra di glamour, ha scritto Kardashian nella homepage del suo website. Chi può darle torto. leggi anche Kim Kardashian protagonista della nuova campagna Dolce&Gabbana. VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SWAROVSKI (@swarovski) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIO (@giovannaengelbert) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie