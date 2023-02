Kim Kardashian protagonista della nuova campagna Dolce&Gabbana VIDEO

L'ultima musa di Dolce & Gabbana è bionda come Marilyn, si muove come Sophia Loren e ha il volto e le curve di Kim Kardashian , se ne facciano una ragione i commentatori delle immagini e dei video dell'ultima campagna pubblicitaria del brand , specie quelli poco convinti della scelta della casa di moda italiana di eleggere l'imprenditrice e diva dei reality show statunitensi a protagonista assoluta della prossima stagione estiva. Tra i frutti della collaborazione, un video in bianco e nero molto suggestivo.

Kim Kardashian ultima musa di Dolce & Gabbana

Ci è voluta una stagione per far entrare Kim Kardashian nello spirito di Dolce & Gabbana ma ora che accanto alle foto e ai primi teaser è apparso anche un nuovo video, uno spot pubblicitario in piena regola, la missione può dirsi compiuta.

Non ci è voluto molto, per la verità, per rendere concreto e credibile il matrimonio tra la fondatrice di Skims e il brand Made in Italy dall'estetica ultra riconoscibile poiché la Kardashian è fan del marchio da sempre e a quanto pare, calarsi nei panni di un'altra, dopo la straordinaria rappresentazione di Marilyn Monroe al Met Gala, è diventata la sua specialità.

Dimenticate, infatti, la mamma e manager occupatissima che salta da un appuntamento all'altro nello show The Kardashians: la protagonista dello spot Dolce & Gabbana è una donna libera e voluttuosa che usa il suo stile per sedurre, una parte in cui la quarantaduenne (bionda, per l'occasione) è particolarmente a suo agio, anche perché gli abiti che vediamo (una tuta aderente animalier, un abito in pizzo con le bretelle sottili, un bustino nero stile lingerie) sono stati progettati col suo zampino.