Travis Scott, nel nuovo album dei suoi JackBoys anche Massimo Ranieri

Houston, abbiamo un problema: come mai in un disco di un tuo celebre rapper c’è un sample di un famoso cantautore italiano? Ebbene sì: nel nuovo album dei JackBoys, collettivo musicale capitanato da Travis Scott , c'è anche Massimo Ranieri. Una connessione musicale tanto insolita quanto affascinante ha unito due artisti di mondi apparentemente lontanissimi: Massimo Ranieri, icona della canzone e del teatro napoletano, e Travis Scott, superstar della scena rap internazionale. Il nuovo disco del rapper texano e dei suoi JackBoys, intitolato JackBoys2 e pubblicato il 13 luglio 2025, contiene infatti un frammento tratto da una canzone di Ranieri, creando un legame sorprendente tra due generazioni e due culture musicali diverse.

Approfondimento Standing ovation per Ranieri in Australia: "Esperienza meravigliosa"

La notizia ha colto di sorpresa lo stesso Massimo Ranieri. L’artista ha espresso il proprio stupore di fronte a questa inedita apparizione discografica: “Non mi sarei mai aspettato di essere nel disco di Travis Scott. Mi sorprende come questo ragazzo abbia trovato una canzone che io non canto da tantissimo tempo. È stata mia nipote a dirmelo. Lei è una sua grandissima fan”, ha detto il cantante ai microfoni del Tg1. Parole che rivelano non solo l’inaspettata natura di questa collaborazione indiretta, ma anche quanto il repertorio della tradizione musicale italiana possa ancora incuriosire ed essere riscoperto in contesti inusuali. Una presenza che, nel giro di poche ore, ha fatto rapidamente il giro dei social e del web, entusiasmando sia i fan italiani di Travis Scott sia gli estimatori di lunga data di Massimo Ranieri.

JackBoys2 e l’omaggio alla napoletanità

Travis Scott, nome d’arte di Jacques Bermon Webster II, è nato a Houston il 30 aprile 1991. La sua carriera è decollata nel 2012 con la firma del contratto con la GOOD Music di Kanye West, a cui ha fatto seguito, nel 2013, un accordo con la Grand Hustle di T.I. La consacrazione arriva nel 2018, quando Astroworld, suo terzo album da solista, debutta in vetta alle classifiche internazionali e conquista una candidatura ai Grammy Awards 2019 come miglior album rap.

Nel tempo, Scott ha consolidato il proprio status collaborando con figure di primo piano come Kanye West, Kendrick Lamar, Drake, Jay-Z, The Weeknd, Stevie Wonder, John Legend, Alicia Keys, SZA, Rosalía, Ed Sheeran, Ozzy Osbourne, Calvin Harris e Justin Bieber. Come produttore, ha lavorato al fianco di Madonna, Rihanna, Big Sean e i Migos, contribuendo a definire il suono contemporaneo della musica urban.

Nel suo ultimo lavoro, JackBoys2, il rapper texano ospita una lunga lista di artisti, tra cui Future, Playboi Carti, GloRilla, Tyla, Vybz Kartel, 21 Savage, Kodak Black e Waka Flocka Flame. Ma è proprio 2000 Excursion, scelto come singolo principale del disco, a richiamare l’attenzione per il suggestivo omaggio alla musica partenopea. “Questo album è per tutte le stagioni, ma è nato per ogni estate che arriva”, ha scritto Scott sul suo account di X, sottolineando la volontà di rendere la sua musica accessibile e duratura.