Travis Scott, è uscito il video di Dumbo

Travis Scott è tra i massimi esponenti del rap a livello internazionale. Nel corso degli anni l’artista ha conquistato il pubblico con i quattro album Rodeo del 2015, Birds in the Trap Sing McKnight del 2016, Astroworld del 2018 e Utopia del 2023. Tutti i lavori hanno raggiunto la Top 3 dei dischi più venduti nella classifica settimanale statunitense.

Per quanto riguarda i singoli, ricordiamo Butterfly Effect, Yosemite, Wake Up e Highest in the Room. Spazio anche a numerose collaborazioni, tra le quali Goosebumps con Kendrick Lamar, Sicko Mode con Drake, K-pop con Bad Bunny e The Weeknd, Fein con Playboi Carti e Down in Atlanta con Pharrell Williams. Oltre agli album da solista e a quelli con il collettivo JackBoys, nel 2017 Travis Scott ha pubblicato Huncho Jack, Jack Huncho con Quavo conquistando un disco d’argento nel Regno Unito.