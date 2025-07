Bad Bunny ha pubblicato il nuovo singolo Alambre Púa

Nel luglio del prossimo anno l'artista portoricano sarà in concerto in Italia con il doppio appuntamento in programma all’Ippodromo Snai La Maura di Milano

In occasione dell’inizio della residency No Me Quiero Ir de Aquí in scena al Colosseo di Porto Rico José Miguel Agrelot, Bad Bunny ha lanciato il nuovo singolo Alambre Pùa. Dopo la presentazione nelle corse delle prime tre date, l’artista ha pubblicato il videoclip ufficiale del brano collezionando più di 1.800.000 visualizzazioni su YouTube in meno di ventiquattro ore.

bad bunny, è uscito il nuovo singolo Alambre Pùa Venerdì 11 luglio Bad Bunny ha dato il via residency No Me Quiero Ir de Aquí, in programma fino al 14 settembre. Dopo aver presentato la nuova canzone nelle prime tre serate, l’artista ha pubblicato il suo videoclip ufficiale rendendola disponibile anche su Spotify. Intervistato da Variety, il cantante portoricano ha raccontato la nascita della residency: “L’idea della residency c’è sempre stata, da che ho memoria. È diventato difficile ignorarla con il passare del tempo. Lo ammetto, è stato difficile portare a termine il mio ultimo tour perché ciò che volevo fare era entrare in questo nuovo capitolo”. A fine anno Bad Bunny darà il via al Debí Tirar Más Fotos World Tour dal palco dello stadio olimpico Félix Sánchez di Santo Domingo. Successivamente, l’artista girerà il mondo esibendosi in numerose nazioni: dal Messico alla Svezia passando per l’Argentina e la Germania. A luglio l’artista sarà in concerto anche in Italia con il doppio appuntamento in programma all’Ippodromo Snai La Maura di Milano. Approfondimento Un tipo imprevedibile 2, trailer con Adam Sandler, Eminem e Bad Bunny

A gennaio Bad Bunny ha pubblicato il nuovo album Debí Tirar Más Fotos conquistando immediatamente le classifiche a livello internazionale; il progetto ha ottenuto un disco di platino in Italia. L’album è arrivato a circa un anno e mezzo di distanza dal precedente lavoro Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana. Nel corso degli anni Bad Bunny si è affermato come uno degli artisti di maggior successo della scena mondiale, tra i suoi singoli ricordiamo Ni Bien Ni Mal, Yo Perreo Sola e Tití Me Preguntó. Spazio anche alle collaborazioni: da I Like It con Cardi B e J Balvin a El Baño con Enrique Iglesias passando per K-pop con Travis Scott e The Weeknd (FOTO). Approfondimento Bad Bunny da record: venduti 2,6 milioni di biglietti del tour