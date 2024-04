Standing ovation per Ranieri in Australia: "Esperienza meravigliosa"

A 25 anni dalla sua prima volta in Australia è tornato nel continente per due concerti a Melbourne e uno a Sidney, per la prima volta all'Opera House. Con il suo spettacolo 'Tutti i sogni ancora in volo', l'artista, accompagnato dai suoi musicisti, è stato accolto da una calorosa standing ovation

Standing ovation per Massimo Ranieri che, a 25 anni dalla sua prima volta in Australia, è tornato nel continente per due concerti a Melbourne e uno a Sidney, per la prima volta all'Opera House. Con il suo spettacolo 'Tutti i sogni ancora in volo', l'artista, accompagnato dai suoi musicisti, ha proposto i successi del suo repertorio, compresa la recente 'Lettera di là dal mare', Premio della critica a Sanremo, insieme agli altri brani dell'ultimo album, prodotti e arrangiati da Gino Vannelli. Nei tre concerti organizzati da Marco De Antoniis, Ranieri è stato accolto con enorme entusiasmo dal pubblico che lo aspettava da tempo. "È un'esperienza meravigliosa e credo che la ripeterò prima o poi", ha detto all'ANSA l'artista.