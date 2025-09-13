Britney Spears, dubbi sul suo stato mentale dopo un video su Instagram

Britney Spears, dubbi sul suo stato mentale dopo un video. La cantante:"Vergognatevi"Spettacolo
Una clip girata nella casa della cantante ha sollevato dubbi sul suo stato di salute. Tra disordine e comportamenti insoliti, la cantante risponde alle critiche ma il web si divide
Britney Spears è tornata al centro del dibattito online dopo aver pubblicato, lo scorso 18 agosto, un video girato nella sua abitazione. Nelle immagini, la cantante appare intenta a sistemare una ring light nel soggiorno, mentre il suo cane si muove sullo sfondo. Alcuni utenti hanno notato la presenza di macchie sul pavimento che, secondo diverse interpretazioni, potrebbero essere escrementi, ma non esiste alcuna conferma ufficiale in merito. Il filmato ha comunque riacceso le preoccupazioni sullo stato psicofisico dell’artista, già al centro di numerose discussioni negli ultimi anni.
La replica su Instagram: “Ero in pigiama, vergognatevi!”
Di fronte alle critiche, Spears ha risposto con un post pubblicato poche ore dopo: “Chi mi ha giudicata deve vergognarsi, ero a casa mia in pigiama!”, ha scritto, cercando di ridimensionare l’accaduto. Nello stesso messaggio ha commentato una foto di Justin Bieber con suo figlio Jack, definendola “così bella” e “adorabile”, come se volesse spostare l’attenzione su altro. In un’altra didascalia, ha ironizzato: “Sto pulendo casa come se non ci fosse un domani”, ma il tono leggero non ha convinto molti follower, che hanno letto nelle sue parole un tentativo di minimizzare una situazione potenzialmente delicata.
Fonti vicine: “Sta attraversando un momento difficile”
Secondo quanto riportato dal Daily Mail e da Page Six, fonti vicine alla cantante parlano di un periodo complicato. “La sua casa è un disastro. Non si occupa dei suoi cani e non ha nessuno che pulisca per lei ogni giorno. Non si comporta come un’adulta”, ha dichiarato una persona vicina alla famiglia. Dopo la fine della tutela legale nel 2013, la famiglia avrebbe tentato di offrirle supporto, ma senza successo. Intanto, sui social si moltiplicano i commenti: c’è chi dubita persino che si tratti di escrementi reali e chi invoca il ritorno della tutela. “Dove sono finiti i fan che gridavano ‘Free Britney’? Forse il padre aveva ragione”, scrive un utente, riassumendo il clima di crescente preoccupazione.
