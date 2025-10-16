Britney Spears, le rivelazioni shock dell'ex marito Kevin Federline

Il 21 ottobre l'ex marito della popstar e padre dei suoi due figli pubblicherà You Thought You Knew, che promette di ripercorrere i momenti scioccanti della sua vita, dal loro rapporto conflittuale, alle lotte per la custodia dei ragazzi, fino alla preoccupazione per la salute mentale dell’ex moglie. “Ancora una volta lui e altri stanno traendo profitto da lei", ha dichiarato a Variety un portavoce di Britney Spears

Il ballerino Kevin Federline, noto per essere l’ex marito di Britney Spears (che aveva sposato nel 2004 e dalla quale ha avuto i due figli Sean Preston, 20 anni, e Jayden James, 19 anni), ha esordito con un memoir intitolato You Thought You Knew, che uscirà il 21 ottobre e che ripercorrerà i momenti scioccanti della sua vita, dal rapporto conflittuale con la popstar, alle lotte per la custodia dei ragazzi, fino alla preoccupazione per la salute mentale dell’ex moglie. “Con la notizia del libro di Kevin, ancora una volta lui e altri stanno traendo profitto da lei, e purtroppo questo accade dopo la fine degli alimenti per Kevin”, ha dichiarato a Variety un portavoce di Spears. “Tutto ciò che le importa sono i suoi figli, Sean Preston e Jayden James, e il loro benessere durante questo sensazionalismo. Ha raccontato dettagliatamente il suo percorso nel suo memoir”.

IL PUNTO DI SVOLTA Dopo aver incontrato Britney Spears nel locale Joseph’s a Hollywood, Kevin Federline aveva intrapreso con lei una relazione ed era entrato nella sua cerchia. Come “primo vero avvertimento”, la sicurezza della popstar gli avrebbe detto di “stare attento”, perché si sarebbe presto trovato “su una nave che affondava”. Durante il tour europeo di Spears, dopo una notte di festa ad Amsterdam, la coppia sarebbe tornata nella stanza dell’hotel, ma poco dopo lei gli avrebbe detto che sarebbe ritornata subito. Federline avrebbe poi sorpreso l’allora fidanzata a baciarsi con una ballerina di nome Theresa e avrebbe fatto rapidamente i bagagli, tornando sui suoi passi solo dopo aver ricevuto le sue scuse. “Quel momento fu un punto di svolta per entrambi”, ha scritto, dal momento che Spears avrebbe capito che lui non era lì per “la fama e i privilegi”. Approfondimento Autobiografie choc, 20 verità dal Principe Harry a Britney Spears

IL LEGAME IN SOSPESO CON JUSTIN TIMBERLAKE La notte prima del matrimonio con Kevin Federline nel 2004, Britney Spears avrebbe telefonato all’ex fidanzato Justin Timberlake. “Si capiva che Britney aveva ancora delle questioni in sospeso”, ha scritto il ballerino, che ha aggiunto che allora la popstar avrebbe anche pianto. In quell'occasione lei gli avrebbe spiegato di aver bisogno di chiamare Timberlake “per chiudere un capitolo della sua vita prima di iniziarne uno nuovo” e di voler chiudere. Tuttavia, “anche dopo il matrimonio, capivo che non era ancora andata avanti del tutto”, ha proseguito Federline. “Ripensandoci, soprattutto dopo aver sentito quello che ha detto nel suo libro, mi rendo conto che era più profondo di così. Non l’ha mai veramente dimenticato. Poteva anche amarmi, ma c’era sempre qualcosa in Justin che non riusciva a lasciar andare”. Approfondimento Britney Spears: "Rimasi incinta di Justin Timberlake ma abortii"

IL DIVORZIO CONOSCIUTO TRAMITE UN’INTERVISTA Dopo aver avuto diversi momenti di crisi con Britney Spears, nel 2006 Kevin Federline avrebbe capito che era in corso “l’inizio della fine” del loro matrimonio. Il ballerino stava festeggiando l’uscita del suo album di debutto ai Paramount Studios di Los Angeles dove, inizialmente, la popstar avrebbe detto che non sarebbe andata. Alla fine, però, si sarebbe presentata insieme al fratello Brian, al padre Jamie, all’agente Jason Trawick e a un’attrice. Federline l’avrebbe quindi sorpresa nel camerino mentre assumeva cocaina insieme all’attrice, cosa che le avrebbe già visto fare in altre occasioni. Quella volta, tuttavia, lui sarebbe rimasto scioccato dall’accaduto, perché all’epoca lei stava allattando. “Per favore, non tornare a casa ad allattare i bambini in questo modo. Chiama tua madre o qualcun altro. Dobbiamo procurarci il latte artificiale. Non puoi farlo", le avrebbe detto lui. Spears gli avrebbe versato un drink in faccia e se ne sarebbe andata su tutte le furie, mentre Federline avrebbe chiamato sua madre e avrebbe insistito perché non le permettesse di allattare a casa sua. La mattina dopo, il ballerino avrebbe chiamato il suo avvocato, Mark Kaplan, per chiedere a Spears di smettere di allattare i loro figli. Federline avrebbe poi lasciato la città per promuovere il suo disco e avrebbe ignorato sia le sue chiamate, sia i suoi messaggi. “Cosa ne pensi del divorzio di Britney?”, gli avrebbe poi chiesto un produttore prima di un’intervista che avrebbe rilasciato di lì a poco a MuchMusic a Toronto. Il ballerino avrebbe quindi saputo così della loro separazione. Approfondimento Britney Spears, compie 25 anni il rivoluzionario Oops!…I Did It Again

IL COMPORTAMENTO CON I FIGLI Kevin Federline ha ribadito di aver sempre voluto proteggere i suoi figli, nei confronti dei quali invece Britney Spears si sarebbe spesso comportata in modo violento e imprevedibile. Secondo il memoir del ballerino, infatti, Preston e Jayden si sarebbero svegliati più volte di notte con la madre in piedi sulla soglia, intenta ad osservarli con un coltello in mano. “Oh, siete svegli?”, avrebbe detto loro la popstar, per poi “girarsi e andarsene senza dare spiegazioni”. Il libro cita anche altri episodi. In uno, Spears avrebbe dato un pugno in faccia a Preston, mentre in un altro avrebbe decolorato i capelli dei ragazzi fino al cuoio capelluto e li avrebbe così ustionati. Ancora, quando aveva 10 o 11 anni, Preston avrebbe domandato al padre perché la madre lo costringesse a fare il bagno con lei. I figli avrebbero inoltre registrato sui loro telefoni i rimproveri che avrebbero ricevuto dalla popstar. Ancora, una volta Spears avrebbe svegliato Jayden a mezzanotte per mettergli la crema sul viso, e un’altra gli avrebbe dato da mangiare dei frutti di mare, ai quali però il ragazzo sarebbe allergico. In un’ulteriore occasione, Preston sarebbe andato in vacanza in Europa con la famiglia della sua ragazza e lì avrebbe ricevuto una chiamata dalla madre, che avrebbe incolpato il padre di ogni cosa. Dopo la replica del figlio, “la sua risposta è stata agghiacciante: gli ha detto che avrebbe voluto che lui, suo fratello e io fossimo tutti morti”. Approfondimento Britney Spears, dubbi sul suo stato mentale dopo un video su Instagram

I PAPARAZZI Nell’autobiografia The Woman in Me, Britney Spears aveva spiegato che la separazione da Kevin Federline e la grave depressione post-partum l’avevano portata a rasarsi la testa e ad attaccare l’auto di un paparazzo. Ora, il ballerino ha ricollegato a quel periodo l’episodio nel quale la popstar si sarebbe chiusa in bagno con Jayden e avrebbe affermato che il figlio avrebbe subito abusi a casa dell’ex marito. Dopo ore, Spears sarebbe stata tirata fuori con una camicia di forza e messa in una cella di sicurezza, mentre i loro figli sarebbero stati visitati dai medici a causa delle sue “affermazioni stravaganti”. Come ha scritto Federline, “mi sentivo male per quello che stava passando. Questa era una persona che avevo amato”. Approfondimento Britney Spears, le 15 rivelazioni più scottanti di The Woman In Me

IL MOVIMENTO FREE BRITNEY Kevin Federline avrebbe “sostenuto la decisione" di mettere Britney Spears sotto tutela "perché credevo che fosse l’unico modo per stabilizzare la sua situazione e, cosa ancora più importante, per fornire un ambiente più sicuro per i nostri figli”. In merito al movimento Free Britney, che ha avviato una mobilitazione per liberare la popstar, il ballerino avrebbe “cercato di capire da dove venissero, ma non sono mai riuscito a condividerli del tutto. A volte, sembrava più la mentalità di massa di un fandom che una genuina preoccupazione per il benessere di Britney”. Nel memoir il ballerino ha inoltre supposto che il giudice che nel 2021 aveva revocato la tutela avesse avvertito "pressioni" da parte del movimento Free Britney, che "ha portato il giudice a ignorare i resoconti professionali e a cedere all'opinione pubblica, soprattutto con la sua stessa elezione in gioco". Una volta presa la decisione finale, lui “si è preparato al peggio”. Ha ribadito: "Il movimento Free Britney ha sbagliato. Tutte quelle persone che ci hanno messo così tanto impegno ora dovrebbero dedicare la stessa energia al movimento Save Britney. Perché non si tratta più di libertà. Si tratta di sopravvivenza”. Approfondimento Britney Spears, dalla conservatorship del padre al Free Britney. FOTO