La Principessa del pop su X: “Il mio libro è il memoir di una celebrity più venduto della storia ed è soltanto passato un giorno! Grazie ai fan che sono stati così di supporto! Vi amo tutti!”

Britney Spears non è soltanto la popstar di Toxic o la ragazza che cercò di difendersi dai commenti sul suo corpo rasandosi i capelli a zero come gesto di protesta per dimostrare di essere l’unica persona a poter decidere del proprio corpo, l'artista del Mississippi, nata sotto il segno della musica, è sempre stata molto di più. Britney Jean Spears è infatti una delle più grandi entertainer di tutti i tempi con un magnetismo unico, non è quindi un caso che il libro The Woman in Me sia diventato il memoir di una celebrity più venduto al mondo in sole ventiquattro ore.

britney spears, il successo del memoir Dalla fine della conservatorship tantissimi fan da ogni parte del mondo hanno sperato di poter conoscere la vita della loro artista preferita attraverso le sue parole. Dopo mesi e mesi di attesa, martedì 24 ottobre Britney Spears ha pubblicato The Woman in Me. Nel memoir la Principessa del pop ha ripercorso tutta la sua vita privata e lavorativa raccontandosi per la prima volta senza alcun tipo di filtro. The Woman in Me è immediatamente balzato in cima alle classifiche divenendo un fenomeno mediatico di portata globale. Il successo è stato tale da averlo reso il memoir di una celebrity di maggior successo di sempre dopo sole ventiquattro ore dall'uscita. approfondimento Britney Spears, le 15 rivelazioni più scottanti di The Woman In Me

Dalla relazione con Justin Timberlake al rapporto con la sua famiglia, Britney Spears ha sviscerato i dettagli della sua esistenza. La voce di Gimme More (FOTO) ha scritto su X: “Sta accadendo! Il mio libro è il memoir di una celebrity più venduto della storia ed è soltanto passato un giorno! Grazie ai fan che sono stati così di supporto! Vi amo tutti!”. approfondimento Gossip, tutti i video

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Nel corso degli anni l’artista ha catalizzato l’attenzione di tutto il mondo dominando le classifiche a livello internazionale. Dal debutto con ...Baby One More Time al successo più recente di Hold Me Closer in duettocon Elton John passando per le hit Stronger, Overprotected, Everytime, Piece of Me, Womanizer e Hold It Against Me e I Wanna Go. approfondimento Britney Spears sul suo libro: "Non volevo offendere nessuno"